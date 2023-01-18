Калининградец получил 3,5 года за поджог, рубку деревьев и угрозу убийством

Житель Багратионовского района признан виновным в уничтожении чужого имущества, незаконной рубке деревьев, угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2020 года 37-летний мужчина поджег хозяйственную постройку местной жительницы. В феврале 2021 года злоумышленник попытался сжечь веранду жилого дома бывшей сожительницы.

Кроме того, в декабре 2020 года подсудимый угрожал убийством своему знакомому, замахнувшись на него ножом, а затем ударил его по голове черенком от лопаты.

Также в 2020 году мужчина незаконно спилил две ели, причинив окружающей среде ущерб в размере 11 тыс. рублей.

Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.