Калининградским детям-сиротам разрешат оплачивать «долевку» жилищными сертификатами

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 2023 года дети-сироты в Калининградской области могут направлять средства жилищного сертификата для оплаты долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее направить средства сертификата можно было только на покупку квартиры или части жилого дома как на первичном, так и вторичном рынке.

По данным министерства социальной политики, в 2022 году 278 жителей региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали свое право на жилье и 155 ребят, получивших сертификат, зарегистрировали право собственности. Деньги за приобретенное жилье в сумме более 346 миллионов рублей были перечислены на счета продавцов. Новоселье в специализированном жилищном фонде отпраздновали еще 123 человека, получив ключи от квартир, приобретенных областным правительством.

Напомним, размер жилищного сертификата для жителей региона, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и включенных в список на обеспечение помещениями специализированного жилищного фонда, составляет 2 517 933 рубля. Срок его действия – 3 года.