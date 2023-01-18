В тоннеле под Окружной дорогой нарисуют граффити по мотивам стихотворения «Тараканище»

В Калининграде появится новое масштабное граффити – на тему стихотворения Корнея Чуковского «Тараканище». Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Это важная часть культуры города, - сказала Елена Дятлова о граффити. – Они должны появляться и будут появляться в городе.

Она отметила, что следующий большой рисунок появится в тоннеле в районе под Окружной дорогой.

- Мы в прошлом году сделали велодорожку – соединили Сельму с Чкаловском. Там есть тоннель под Северным обходом. В тоннеле появится граффити, где будет обыграно детское стихотворение «Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед. А за ним комарики на воздушном шарике. А за ними раки…». Всех их, конечно, не удастся изобразить – там не такой уж большой тоннель. Но именно эту идеологию мы туда закладываем, - рассказала сити-менеджер.