Клинкерная плитка и брусчатка: Как в Калининграде отремонтируют улицу Красную

От использования бетонной плитки на ул. Красной власти отказались. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в этом году планируется ремонт улицы Красной. От масштабных работ не отказались. Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Мы продолжим реконструкцию улицы Красной. Только сегодня я утром выезжала на Красную вместе с архитекторами и строителями: смотрели, как будет сделана раскладка плитки. Мы отказываемся там от традиционной бетонной плитки, будем использовать клинкерную плитку. Она уже учтена в отторгованной смете, - рассказала глава администрации.

Елена Дятлова отметила, что решение использовать клинкер вызвано тем, что улица Красная находится в историческом районе города.

- Исторический район города. Это означает, что мы будем использовать там клинкер, широкоформатную серую плитку. А не бетонную плитку, которой до этого делалось мощение улиц. Там, где брусчатка на проезжей части, она останется. Сделаем замену освещения и так далее, - рассказала Елена Дятлова.