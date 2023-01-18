Елена Дятлова рассказала, как в Калининграде борются с каштановой молью

Так выглядят ловушки для самцов моли. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают лечить деревья и уменьшать популяцию каштановой моли в городе. В 2023 году специалисты в Калининграде будут устанавливать ловчие пояса и феромоновые ловушки на более чем 1600 каштанов. Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Популяция моли уменьшается, - сказала глава администрации.

Она отметила, что борьба с молью – сложный процесс и он делится на несколько этапов.

- Первое – отловить личинки. Значит, они не выведутся. Моль бывает мужчинами и женщинами. Этап два – отловить мужчин. Мужская особь ловится на феромоны, и тогда женская особь остается неоплодотворенной, насекомых становится меньше. Этап третий – вылечить деревья. Этап номер четыре – собрать опавшую листву, которая может быть заражена, - сказала Елена Дятлова.

Отметим, в 2022 году ловушки для моли ставили на деревья на улице Сергеева, Фестивальной аллее, на Гвардейском проспекте и в других местах Калининграда, где растут каштаны.