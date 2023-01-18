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НовостиОбщество18 января 2023 12:07

Молодые калининградки сбывали через закладки амфетамин, экстези и «соль»

Расследование уголовного дела завершено
Виктор Сергеев

В Калининграде полиция завершила расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц. Их будут судить за распространение наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 2020 году 20-летняя и 21-летняя девушки связались с онлайн-площадкой по продаже наркотиков «Гидра». Они получали от соучастников амфетамин, экстези, «соль» и гашиш в крупном и особо крупном размере, после чего расфасовывали их по более мелким дозам и сбывали через закладки.

При задержании у них изъяли более 100 таблеток МДМА, свыше 300 граммов амфетамина и 80 граммов «соли».