«BestFest» – не понимаю: Депутат горсовета раскритиковал иностранное название фестиваля в Калининграде

В среду, 18 января, на заседании горсовета депутатов Калининграда начальник управления спорта и молодежной политики Людмила Помогаева рассказала о проделанной в 2022 году работе. В частности, упомянула экологический проект «Река Преголя – визитная жемчужина Калининграда» и городской фестиваль танцев «BestFest».

Дождавшись конца доклада, один из депутатов горсовета сделал начальнику управления замечание по поводу иностранного названия фестиваля.

- Просто пожелание. На 2023 год будут приниматься документы от потенциальных участников этих конкурсов. Чтобы основная составляющая была военно-патриотическая! – сказал в микрофон депутат Владислав Матвеев. - Здоровый образ жизни поддерживаю двумя руками. Культурное развитие молодежи – двумя руками. Но когда я вижу название «BestFest» – не понимаю этого! Когда написано «Река Преголя – жемчужина Калининграда» – радуюсь.

Депутат пожелал, чтобы «Эти нюансы в документах, которые будут приниматься в этом году, были учтены».

Фестиваль современных танцев «BestFest» проходил в Калининграде в 2022 году с 18 по 19 июня.