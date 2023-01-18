Беременным калининградкам продолжат выдавать путевки в санатории в 2023 году

Региональные власти продолжат выдавать беременным калининградкам бесплатные путёвки в санатории. Соответствующее постановление о единовременной мере поддержки опубликовано на портале правовой информации.

Получить бесплатные путевки могут женщины, срок беременности которых на дату подачи заявления составляет не менее 7 недель. При этом, у них должны отсутствовать противопоказания для оздоровления.

Путевки будут выделять на 12 дней.

На оздоровление в бюджете предусмотрено 3,75 млн рублей. Курс смогут пройти не менее 125 будущих мам.