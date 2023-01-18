В Балтийске почтили память погибших морских пехотинцев

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске состоялись памятные мероприятия, посвященные военнослужащим соединения морской пехоты, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

По данным флота, при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, в Сирии, в зоне проведения специальной военной операции на Украине, других локальных войнах и вооруженных конфликтах более 1 тысяч морских пехотинцев были награждены орденами и медалями за проявленные в боях мужество и отвагу.

Шестерым гвардейцам присвоено звание Героев России, двоим из них - гвардии майору Евгению Колесникову и гвардии капитану Владимиру Носову - посмертно.