В Калининградском зоопарке на деньги посетителей установили чесалку для бизона Богдана

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке в вольере у бизона по имени Богдан появился новый предмет – щетка-чесалка. Как сообщает пресс-служба зоопарка, он не стал ломать щетку, а внимательно ее изучил: обнюхал и даже лизнул. Затем приступил к самомассажу.

Как рассказали в зоопарке, эта щетка – подарок посетителей.

«Некоторое время назад мы запустили сбор на покупку щеточных дисков, чтобы сделать на детской площадке «Прыг-Скок» аттракцион-чесалку для коз «Почеши козу!». На собранные средства почесаться хватило и всем козам, и бизону Богдану», - пояснили в зоопарке.