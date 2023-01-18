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НовостиДом. Семья18 января 2023 12:52

В Калининградском зоопарке на деньги посетителей установили чесалку для бизона Богдана

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке в вольере у бизона по имени Богдан появился новый предмет – щетка-чесалка. Как сообщает пресс-служба зоопарка, он не стал ломать щетку, а внимательно ее изучил: обнюхал и даже лизнул. Затем приступил к самомассажу.

Как рассказали в зоопарке, эта щетка – подарок посетителей.

«Некоторое время назад мы запустили сбор на покупку щеточных дисков, чтобы сделать на детской площадке «Прыг-Скок» аттракцион-чесалку для коз «Почеши козу!». На собранные средства почесаться хватило и всем козам, и бизону Богдану», - пояснили в зоопарке.