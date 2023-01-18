Елена Дятлова не поддержала идею отказаться от высадки цветов в Калининграде

В Калининграде продолжат высаживать цветы, сохраняя традицию. Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

Это она сказала в ответ на претензию жителя Калининграда о том, что из бюджета ежегодно тратят деньги на «одноразовые бархатцы» и не высаживают многолетники.

- Вы готовы отказаться от тюльпанов в Калининграде? Тюльпаны, виолы – то, что было, что традиционно украшало город. И мы не будем отказываться от высадки цветов. Это было бы неправильно. В осень мы по-прежнему высаживаем луковичные для того, чтобы они весной нас радовали, - сказала сити-менеджер.

Глава администрации отметила, что в городе высаживают и лиственные, и хвойные деревья.

- Яркий пример – елки, которые были выставлены в горшках в разных районах города. Они будут высажены на территории Калининграда, - сказала Елена Дятлова, отметив, что и травянистые вечнозеленые растения в городе тоже высаживают.