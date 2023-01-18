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НовостиОбщество18 января 2023 13:50

Центру развития одаренных детей пообещали новый корпус

Для дальнейшего развития не хватает помещений
Виктор Сергеев

У Центра развития одаренных детей появится новый корпус. Решение об этом было принято в среду, 18 января, на заседании попечительского совета центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр образования Светлана Трусенева рассказала, что за последние несколько лет значительно выросло количество образовательных направлений и детей, которые участвуют в мероприятиях центра. Для дальнейшего развития не хватает помещений, а строительство нового корпуса поможет решить этот вопрос.

Губернатор Антон Алиханов пообещал найти возможность финансирования проекта и дал поручение начать работу по его подготовке уже в этом году.