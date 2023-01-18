В Калининграде на 2 месяца закрывается движение на участке ул. Карташева

С 1 февраля по 31 марта прекращается движение транспорта на участке автомобильной дороги по ул. Карташева от дома № 48 до ул. Челюскинской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 31 марта вводится одностороннее движение по ул. Механической от ул. Славянской до ул. Карташева, по ул. Макаренко от ул. Карташева до ул. Славянской.

Автобусные маршруты № 5, 8, 32 (в сторону конечного остановочного пункта «Силикатный завод») направляются по ул. Карташева, ул. Макаренко, ул. Славянской, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении – по ул. Славянской, ул. Механической, ул. Карташева, далее согласно существующим схемам движения.

Автобусный маршрут № 92 (в сторону ул. Сеченова) - по проспекту Победы, ул. Новгородской, ул. Ижорской, ул. Урицкого, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Урицкого, ул. Ижорской, ул. Челюскинской, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Новгородской, Балтийскому шоссе, далее согласно существующей схеме движения.