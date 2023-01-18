Елена Дятлова рассказала, когда начнется ремонт эстакадного моста в Калининграде

Ремонт эстакадного моста в Калининграде – перспектива двух-трех лет. Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». До этого мост нагружать нельзя – трамвай по нему не пускают.

- Трамвай №3 ходит не по привычному маршруту, не через эстакадный мост. И пока так и будет ходить, через остров и улицу 9 Апреля, до тех пор, пока мы не приведем нормативное состояние эстакадный мост. А заниматься этим будем после завершения строительства автомобильного моста в районе улицы Буткова. Это перспектива 2-3 лет, - сказала Елена Дятлова.