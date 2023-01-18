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НовостиПроисшествия18 января 2023 14:22

В Калининградском заливе паром столкнулся с плавучим доком

Медицинская помощь потребовалась одному человеку
Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

В акватории Калининградского залива произошло столкновение парома с плавучим доком. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.

Инцидент произошел 17 января. Паром «Нида» столкнулся с плавучим доком ПД-8. На борту находилось 23 человека, включая 3 членов экипажа. За медицинской помощью обратилась одна женщина.

По данному факту калининградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливается ущерб от происшествия, выполняется комплекс всех необходимых проверочных мероприятий для установления причин и условий произошедшего», - заявили в пресс-службе ведомства.