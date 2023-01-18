Паркоматы в Калининграде появятся к концу 2023 года

В Калининграде паркоматы – аппараты для оплаты стоянок для автомобилей – появятся ближе к концу 2023 года. Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

В 2023 году власти Калининграда будут заниматься «парковочным пространством в городе».

- Парковки должны быть платными. Мы создали учреждение, которое занимается проектированием парковочного пространства, - сказала глава администрации.

По ее словам, парковки проектируются возле школ, детсадов, поликлиники на ул. Горького, на ул. Согласия.

- Пока парковки бесплатны. Потому что сначала нужно создать парковочную инфраструктуру и уже потом говорить о платности, - заключила глава администрации.