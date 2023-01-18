В лесу под Калининградом 18 января грибники набрали черемшу

Черемша, собранная 18 января. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

В Калининградской области продолжает радовать погода. Для января достаточно тепло. Да так, что набухают почки и цветут цветы.

Еще одним приятным сюрпризом стала черемша. Ее обнаружили грибники, которые отправились в лес в Гурьевском районе.

Фотографии привычного весеннего растения выложили в группе «Грибы и грибники Калининградской области».

Ранее сообщалось, что в лесу под Полесском калининградцы набрали ведро зимних опят.