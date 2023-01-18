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НовостиПроисшествия18 января 2023 16:36

В калининградскую колонию пытались передать бритвы с наркотиком

В отношении 56-летнего мужчины, который хотел «подогреть на зоне» своего приятеля, возбуждено уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Свертки с наркотиком были искусно вмонтированы в бритвенные станки.

Свертки с наркотиком были искусно вмонтированы в бритвенные станки.

Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

В исправительной колонии №13, что в поселке Славяновка Багратионовского района пресекли доставку запрещенных веществ на территорию пенитенциарного учреждения.

Наметанным глазом сотрудники комнаты приема посылок и передач разглядели в одном из принесенных 56-летним калининградцем для своего товарища пакетов среди продуктов упаковку одноразовых бритвенных станков. На поверку выяснилось, что внутри находятся еще и 30 маленьких свертков с порошкообразным веществом. Как определили позже эксперты, 0, 946 граммов порошка содержали наркотическое средство «карфентанил». Кстати, 46-летний осужденный, которому предназначалась передача, отбывает на строгом режиме срок как раз за приобретение и хранение наркоты.

Теперь и отправитель кайфовой посылки сможет любоваться небом в клеточку до 4 лет кряду – именно такая санкция предусмотрена статьей 228.1 УК РФ, по признакам которой возбуждено уголовное дело.