Горбольницу №2 Калининграда оснастили самым современным оборудованием

В стационар больницы №2 Калининграда на улице Чапаева поступило новое медицинское оборудование. Его общая стоимость составила почти 15 миллионов рублей.

Видеоколоноскоп для исследований нижних отделов желудочно-кишечного тракта оснащен передовой оптической системой и отличается высоким качеством получаемого изображения в HD-формате. Кстати, в 2022 году отделение эндоскопии было полностью отремонтировано, здесь появилась не имеющая аналогов в регионе специальная аппаратура для автоматической мойки и дезинфекции, позволяющая одновременно обрабатывать четыре эндоскопа.

Еще одно приобретение по госпрограмме «Развитие здравоохранения» – аппарат УЗИ экспертного класса, на котором выполняются исследования пациентам трех поликлинических отделений больницы, что способствует снижению нагрузки на первичное звено. Система обеспечивает быстрое и качественное проведение диагностики, позволяет выявить новообразования в мельчайших деталях, измерить степень диффузных поражений печени, оценить состояние сердечно-сосудистой системы и многое другое.

В хирургическом отделении теперь установлена интеллектуальная электрохирургическая система, оснащенная полным набором современных режимов резания и коагуляции тканей. Расширенные возможности аппарата позволяют использовать его в различных областях хирургии.

Как добавили в пресс-службе правительства Калининградской области, в конце прошлого года поликлиника на улице Дзержинского пополнилась новым оборудованием для кабинетов офтальмолога и уролога. В планах горбольницы №2 – дальнейшее пополнение парка медтехники. В частности, ожидается поступление двух видеоэндоскопических стоек с четырьмя гастроскопами и двумя колоноскопами, которые позволят увеличить число исследований с 20-30 до 50-60 в день, а также рентген-аппарата, аппарата УЗ-диагностики, флюорографа.