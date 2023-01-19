В Калининграде ввели в эксплуатацию новый корпус Детской областной больницы

Строительство нового корпуса Детской областной больницы общей площадью 16,5 тысячи кв. м началось летом 2019 года на месте бывшей медсанчасти №1. Средства на возведение объекта выделялись из федерального и регионального бюджетов, а также компании «Лукойл», которые были перечислены областному правительству по соглашению.

Построить корпус планировали к концу 2021 года, но сроки сдвинулись. Во вторник, 18 января, губернатор сообщил, что работы подошли к концу.

«Получили акт ввода в эксплуатацию нового корпуса Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского», - написал Антон Алиханов на своей странице во «Вконтакте».

Корпус состоит из разноуровневых блоков в два-шесть этажей с учетом технических. На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором запроектировано отделение сочетанной травмы на 15 коек, отделение травматологии и ортопедии на 39 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, а также помещения реанимации и интенсивной терапии на десять коек.

Здание оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой.