Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для трехдневного отдыха в феврале

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил,, куда поедут на три дня наши соотечественники в феврале и во сколько им это обойдется.

На первое место вышел Санкт-Петербург с 14% от всех броней. На втором месте оказался город Сочи, а на третьем - Калининград (12% и 5% от всех бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в феврале:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область 3254 р.

2. Сочи, Краснодарский край 3501 р.

3. Калининград, Калининградская область 2248 р.

4. Казань, Татарстан 2679 р.

5. Москва, Московская область 4504 р.

6. Архыз, Карачаево-Черкесия 10149 р.

7. Минск, Минская область 4407 р.

8. Тула, Тульская область 2815 р.

9. Мурманск, Мурманская область 2881 р.

10. Петрозаводск, Карелия 2767 р.