18-летний калининградец угрожал застрелить родственника

18-летний житель Янтарного стал фигурантом уголовных дел за угрозу убийством и незаконное изготовление оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Молодой человек угрожал застрелить из ружья своего 28-летнего родственника.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Пневматическое ружье было изъято в рамках следствия и направлено на экспертизу.

Эксперты обнаружили, что винтовка «EDgun Матадор» калибра 5,5 мм была переделана: что владелец самостоятельно внес в конструкцию пневматического оружия изменения, повышающие его боевые характеристики сверх допустимых ограничений.