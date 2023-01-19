Калининградец погасил 290-тысячный долг по алиментам, чтобы избежать обязательных работ

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы убедили жителя Гурьевска погасить долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчину суд обязал платить деньги на содержание двоих детей, однако горожанин уклонялся и накопил задолженность в размере 290 тысяч рублей. У него не было ни жилья, ни транспорта, которые можно было бы арестовать и продать. Не собирался он и искать работу, чтобы платит алименты.

Судебные приставы предупредили мужчину, что ему светит уголовное дело и обязательные работы на срок до 150 часов. После этого должник нашел деньги и полностью погасить задолженность перед детьми.