Калининградец украл из подвала охранного предприятия 60 метров кабеля

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На улице Машиностроительной в Калининграде в подвале частного охранного предприятия сработала тревожная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили приоткрытую входную дверь, а из подвального помещения доносились посторонние звуки.

В ходе обследования и блокирования объекта сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, в рюкзаке которого было обнаружено около 60 метров интернет кабеля, стоимостью более 6 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный калининградец доставлен в отдел полиции.