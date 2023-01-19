В мэрии Калининграда сообщили на каких улицах 19 января нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 19 января, в течение дня отключено электричество в домах на 29 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
ул. Пролетарская 90-92,111
ул. Проф. Баранова 2
ул. Черняховского 58-72,17
ул. Дюнная 12-14,5,7
ул. Белгородская 7-7а
ул. Лётная 1-3
ул. Аллея смелых 72,74
пр-кт Мира 28,44-64,33-39
ул. Зоологическая 2,1-15
ул. Косм. Леонова 2,6а,8
ул. Ген. Толстикова15/2
ул. Батальная 42-54г,62-86
ул. Автомобильная 20,15,21
ул. Щедина 19-25а
ул. Дрожжевая 1
ул. Алданская 20--38
ул. Тихоокеанская 5,44,60
ул. Берестяная 10-34а
ул. Благодатная 8-16,22,1-1в,7а,15,17
ул. Изумрудная 2-14,3,13,15,21-27
ул. Лазурная 2-18,1-3,13,15,21-29
ул. Тихоокеанская 4-6,40,421,5-5б
пер. Тихоокеанский 4-12,7,9
ул. Челюскинская 41-47
ул. Алтайская 1-я 29,29а
ул. Дальневосточная 15
с 13:30 до 18:00 по адресам:
ул. Марш. Борзова 58,58е,66-90,110,79
ул. Каштановая аллея 176-178
ул. Ген. Захарова 40-46
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано с 09:00 до 15:00 часов по адресам:
ул. У. Громовой 59-65
ул. Интернациональная 28-40
с 09:00 до 17:00 по адресам:
ул. Горького 162,162в
ул. Полк. Ефремова 2-12,3-7