В мэрии Калининграда сообщили на каких улицах 19 января нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 19 января, в течение дня отключено электричество в домах на 29 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Пролетарская 90-92,111

ул. Проф. Баранова 2

ул. Черняховского 58-72,17

ул. Дюнная 12-14,5,7

ул. Белгородская 7-7а

ул. Лётная 1-3

ул. Аллея смелых 72,74

пр-кт Мира 28,44-64,33-39

ул. Зоологическая 2,1-15

ул. Косм. Леонова 2,6а,8

ул. Ген. Толстикова15/2

ул. Батальная 42-54г,62-86

ул. Автомобильная 20,15,21

ул. Щедина 19-25а

ул. Дрожжевая 1

ул. Алданская 20--38

ул. Тихоокеанская 5,44,60

ул. Берестяная 10-34а

ул. Благодатная 8-16,22,1-1в,7а,15,17

ул. Изумрудная 2-14,3,13,15,21-27

ул. Лазурная 2-18,1-3,13,15,21-29

ул. Тихоокеанская 4-6,40,421,5-5б

пер. Тихоокеанский 4-12,7,9

ул. Челюскинская 41-47

ул. Алтайская 1-я 29,29а

ул. Дальневосточная 15

с 13:30 до 18:00 по адресам:

ул. Марш. Борзова 58,58е,66-90,110,79

ул. Каштановая аллея 176-178

ул. Ген. Захарова 40-46

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано с 09:00 до 15:00 часов по адресам:

ул. У. Громовой 59-65

ул. Интернациональная 28-40

с 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Горького 162,162в

ул. Полк. Ефремова 2-12,3-7