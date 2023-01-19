В Калининграде ФСБ задержала лидера региональной ячейки террористов

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали одного из лидеров региональной законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мужчина проводил проповеди среди трудовых мигрантов, в процессе которых оправдывал деятельность международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», а также размещал в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериалы террористического характера.

2-й Западный окружной военный суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.