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НовостиОбщество19 января 2023 8:16

В Калининграде ФСБ задержала лидера региональной ячейки террористов

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы
Виктор Сергеев
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Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали одного из лидеров региональной законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мужчина проводил проповеди среди трудовых мигрантов, в процессе которых оправдывал деятельность международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», а также размещал в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериалы террористического характера.

2-й Западный окружной военный суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.