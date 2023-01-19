В 2022 году аэропорт «Храброво» обслужил 3,7 млн пассажиров

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Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в 2022 году составил 3 742 387 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с показателями 2021 года. Всего за 2022 год было выполнено 13 108 самолетовылетов, сообщает пресс-служба аэропорта

На внутренних воздушных линиях было перевезено 3 653 270 пассажиров. Пассажиропоток на внутренних рейсах по сравнению с 2021 годом снизился также на 4,3%.

На международных воздушных линиях в 2022 году снижение пассажиропотока по сравнению с 2021 годом составило 3,9%, было обслужено 89 117 пассажиров. В начале марта 2022 года все международные рейсы из аэропорта Калининград были отменены. В апреле возобновились регулярные рейсы в Минск, чартерные – в Анталью.