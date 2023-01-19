Свыше 100 калининградцев оформили за неделю цифровые медицинские полисы

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За первую рабочую неделю 112 жителей Калининградской области оформили цифровые медицинские полисы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оформить цифровой документ можно на портале госуслуг. Для этого необходимо иметь подтверждённую учетную запись. Если номер полиса указан в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление и сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня.

Данные о полисе, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.