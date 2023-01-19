По факту столкновения парома «Нида» с плавучим доком в Балтийске возбудили уголовное дело

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По факту столкновения парома «Нида» с плавучим доком в акватории Калининградского залива в Балтийске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета на транспорте.

17 января произошел навал передней части аппарели автомобильно-пассажирского парома «Нида», следовавшего по направлению Балтийская коса – Балтийск, на левую металлическую башню плавучего дока № 8. По данным следствия, навал произошел из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В результате столкновения был причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью одному из пассажиров парома.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого допрошен капитан парома, изъяты имеющие интерес для следствия судовые документы, образцы лакокрасочного покрытия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего», - заявили в пресс-службе ведомства.