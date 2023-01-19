С 5 декабря в трамвае № 3 проехало 129 тысяч пассажиров, это меньше, чем на маршруте № 5

Власти Калининграда посчитали количество пассажиров в новом трамвае № 3. Оказалось – около 130 тысяч человек за 1,5 месяца.

Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Мы ежедневно мониторим ситуацию по пассажиропотоку. С 12 декабря у нас стабилизировалось количество операций, и в среднем это 3 тысячи операций в день – столько человек проезжает на этом маршруте. В целом с 5 декабря по 17 января в трамвае № 3 совершено более 129 тысяч операций по оплате проезда, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что 129 тысяч пассажиров – это меньше, чем ездят в трамвае № 5.

Глава администрации отметила, что самым проблемным остается участок Ленинского проспекта от Багратиона до проспекта Калинина. Именно по поводу этого поступают жалобы и обращения от автомобилистов.

- Все понимаем. Все знаем. В этом году начнем перенос трамвайных путей к Дому искусств, расширение проезжей части, замену брусчатого покрытия на асфальтобетонное. Это позволит увеличить пропускную способность данного участка, - сказала глава администрации.