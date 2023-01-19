В Калининграде в 2023 году проведут новый фестиваль детского кино

В Калининграде в этом году пройдет новый фестиваль. Он будет посвящен детскому кинематографу. О культурных мероприятиях предстоящего года в эфире «Business FM Калининград» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Мы сохранили практически все мероприятия, которые у нас были в 2022 году. Плюс добавляем несколько. Например, будет фестиваль детского кино «Мир чудес», очень интересный. Мы увидели, как детское кино может всколыхнуть всех людей на примере «Чебурашки». На фестивале «Мир чудес» мы увидим будущее детского кино, – сказал министр.

Андрей Ермак отметил, что фестиваль проведут совместно с киностудией имени Горького.