В Балтийске запустят муниципальный маршрут для перевозки льготников

Власти Балтийска решили запустить отдельный субсидированный муниципальный маршрут для перевозки льготников. Об этом сообщает администрация города.

«Договорились с администрацией Калининграда о передаче автобуса класса М3 с вместимостью 125 пассажиров. Благодаря субсидированному маршруту решим проблему перевозки детей из Военного городка», - сообщили в администрации муниципалитета

Автобус будет возить детей из п. Дивное, Павлово, ул. Колесникова к образовательным учреждениям через улицу Шоссе морской пехоты бесплатно.