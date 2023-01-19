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НовостиОбщество19 января 2023 11:41

В Балтийске запустят муниципальный маршрут для перевозки льготников

На субсидирование этого маршрута, окружной совет депутатов выделил 1 млн. рублей
Виктор Сергеев

Власти Балтийска решили запустить отдельный субсидированный муниципальный маршрут для перевозки льготников. Об этом сообщает администрация города.

«Договорились с администрацией Калининграда о передаче автобуса класса М3 с вместимостью 125 пассажиров. Благодаря субсидированному маршруту решим проблему перевозки детей из Военного городка», - сообщили в администрации муниципалитета

Автобус будет возить детей из п. Дивное, Павлово, ул. Колесникова к образовательным учреждениям через улицу Шоссе морской пехоты бесплатно.