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НовостиОбщество19 января 2023 11:46

Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 98 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 71 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ -2,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 2,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 5,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 1.