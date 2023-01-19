Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 98 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 71 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ -2,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 2,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 5,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 1.