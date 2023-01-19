Елена Дятлова рассказала, когда начнут строить мост от СК «Юность» на остров Канта

Строительство моста от «Юности» на остров Канта в Калининграде начнется в этом году. Об этом 18 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Мост мы уже начали реализовывать и приостановили строительство. Зашли в перепроектирование – мы чуть смещаем ось моста, по-другому делаем опоры. Сейчас находимся в экспертизе. В этом году начнем строительство, завершим в 2024 году, - сказала глава администрации.

В планах у властей также перекинуть пешеходный мост от биржи на остров Канта. Однако, с этим объектом дела обстоят иначе.

По словам Елены Дятловой, документация проходит экспертизу и решения о финансировании еще не принимались.