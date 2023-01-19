На поджигателя коровника в Черняховске завели три уголовных дела

В Черняховске на поджигателя коровника завели три уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром 27 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о пожаре в одном из районных поселков. Хозяин дома заявил, что сначала вспыхнул припаркованный у дома автомобиль Mercedes, следом загорелась крыша расположенной поодаль хозяйственной постройки, в которой находились более 40 голов крупного и мелкого рогатого скота.

В результате пожара погибли 24 коровы, также пострадали доильные аппараты, охладитель молока и другое оборудование. Предварительный ущерб превысил 1 млн рублей.

В тот же день подозреваемого задержали по горячим следам. В ходе обыска по месту жительства 18-летнего злоумышленника сотрудники полиции обнаружили рюкзак, в котором лежали две бутылки со следами бензина, смешанного с машинным маслом, молоток и гвозди.

Задержанный не отрицал своего участия в поджоге. Он объяснил свои действия длительными конфликтными отношениями с потерпевшим. Молодой человек рассказал, что специально заколотил двери коровника и устроил два очага пожара, чтобы нанести как можно больший вред своему оппоненту.

Кроме того, полицейским удалось установить причастность злоумышленника к еще одному эпизоду поджога. В ночь на 18 декабря он пришел к дому потерпевшего и облил бензином припаркованный Mercedes Sprinter, после чего поджег и скрылся с места преступления. Автомобиль сгорел дотла.