В Пионерском сносят довоенное здание школы

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском на улице Рензаева сносят здание довоенной постройки. Как сообщает администрация Пионерского городского округа, в 2021 году здание бывшей начальной школы по итогам аукциона приобрело нового владельца.

«Сейчас на строительной площадке работает подрядчик, с которым заключен договор на снос здания», - отметили в администрации.

Сообщается, что земельный участок находится в общественно-деловой зоне, в перспективе собственник должен возвести на месте снесенного здания «гостиницу с сохранением исторического стиля».