В Калининграде собирают средства для девочки, которая перенесла кому

Надя Рыбалко. Фото: Фонд "Берег надежды"

Фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для калининградки Нади Рыбалко. Она родилась в сентябре 2008 года вместе со своей сестрой-двойняшкой. Спустя несколько часов после появления на свет у малышки ухудшилось состояние. Через неделю произошло кровоизлияние в мозг, в месяц — первая серьезная операция. Диагнозы ДЦП и эпилепсия.

В декабре 2019 года Надя легла спать и... не проснулась, впала в кому. У нее практически отказала печень, гигантский уровень билирубина привёл к тяжелому повреждению мозга.

«Для Нади тогда добрые люди собрали большую сумму денег, чтобы мы могли на специальном самолёте отвезти её в федеральный центр на лечение. Но … от нас отказались все больницы», - вспоминает мама девочки Юлия.

Сейчас девочка не разговаривает и не может сказать, что ее беспокоит. Наладить с девочкой контакт, чтобы понимать, как ей можно помочь, - вот следующий этап возвращения Нади к жизни. Ей необходимо пройти массу исследований и консультаций, чтобы определиться с дальнейшими тактиками лечения.

На медицинские обследования и комплексное лечение для Нади требуются 100 тысяч рублей. Сбор проходит здесь.