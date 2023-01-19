На линии «Усть-Луга – Балтийск» запустили полностью автомобильные рейсы

Отдельные рейсы паромов, следующих из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, решили загружать исключительно накатной техникой. Об этом сообщает группа компаний «Оборонлогистика».

Первый полностью «автомобильный» рейс паром «Генерал Черняховский» совершил из Усть-Луги в Балтийск 15 января. Следующий такой рейс запланирован на 29 января на пароме «Маршал Рокоссовский». В феврале состоятся еще 2 «автомобильных» рейса.

-Если это решение покажет свою эффективность, практика планирования стопроцентных автомобильных рейсов будет применятся и в дальнейшем, - отмечают в «Оборонлогистике».