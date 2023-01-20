Под Калининградом горела деревянная опора ЛЭП

Поздним вечером 19 января в Гурьевском муниципальном округе было зафиксировано сразу два пожара.

Сообщение о первом из них поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21.49: на улице 3-й Садовой в садоводческом товариществе «Рассвет» горел одноэтажный деревянный дачный домик размером 3 х 4 метра. Возгорание ликвидировали расчеты ПСЧ-4 и ПСЧ-3 в составе 14 человек на 3 единицах техники.

Примерно через полчаса огонь заметили на улице Молодежной в поселке Малинники. Как выяснили прибывшие по указанному адресу сотрудники ПСЧ-20, воспламенилась деревянная опора ЛЭП, которую немедленно потушили.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.