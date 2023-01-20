Попавшийся во второй раз пьяным за рулем калининградец лишен свободы

Первый раз 45-летний житель поселка Васильково Гурьевского района попался за рулем пьяным в июне 2021 года. Был осужден по статье 264.1 УК РФ. Однако должных выводов, судя по всему, не извлек, и в мае прошлого года ситуация повторилась: любителя покататься подшофе перехватили на полпути из поселка Майское в поселок Нивенское на территории Багратионовского района. И наказание последовало уже более суровое.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя определил мужчину на 6 месяцев в колонию-поселение, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. – Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года и 3 месяца.