Калининградец сбежал с места ДТП, бросив раненых пассажиров

В 2 часа ночи 19 февраля 2022 года у поселка Романово в Зеленоградском районе водитель автомобиля марки BMW X5 на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, вследствие чего машина сначала врезалась в придорожное дерево, а затем улетела в кювет. Находившиеся в салоне «бэхи» трое пассажиров получили тяжкие травмы, а виновник ДТП поспешил скрыться. Чуть позже один из пострадавших скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские разыскали сбежавшего автомобилиста по месту его жительства.

- Свою вину молодой человек отрицал и проходить медицинское освидетельствование отказался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Хотя имеются свидетельства, что той ночью он употреблял алкоголь вместе с остальной компанией.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Самое суровое наказание, предусмотренное статьей 125 УК РФ, – лишение свободы на срок до 1 года.