В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 января нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 20 января, в течение дня отключено электричество в домах на 28 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Колхозная, 3-5, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б,

ул. Тельмана, 59-87, 76-98,,

ул. Островского, 16-17, 35, 40, 40а,

ул. Чехова, 15-17, 21, 35, 20-24, 28, 34-46,

ул. Лейт. Князева, 58 (част. д/с),

ул. А. Невского, 133,

ул. Университетская, 1а, 1-11, 5 (больница № 4),

пр-кт Ленинский, 39-67, 63а, 67б

ул. Подп. Емельянова, 151, 156 (шк. № 26), 164, 170, 170а, 172-180, 172а,

ул. Одесская, 1-17, 2, 4, 10, 12, 22-26,

ул. Мичурина. 1-7, 13-21, 19а, 2-16, 6а,

ул. Мечникова, 1-13, 11а, 15-19, 23, 2, 4, 8-18, 18а, 22,

ул. Шишкина, 3, 5, 2, 6, 8, 10а,

ул. Измаильская, 1-23, 1а, 2-24,

ул. Краснопресненская, 2-28,

ул. Одесская, 5, 19-25, 33-37, 37а 2, 6, 8, 14-20,

ул. Семипалатинская, 1а, 5, 7, 13, 17, 2, 4,

ул. Львовская, 33,

ул. Комсомольская, 25, 27, 29 (д/с №10), 31- 39, 24-32, 24а, 36 (р/дом № 4), 3-42, 42а,б,в,

ул. Чайковского, 49, 51, 64, 68,

ул. Косм. Пацаева, 5-7, 7а, 11, 6а, 12-14,

ул. К. Маркса, 15-19, 23-27, 28-38,

ул. Шиллера, 29-31, 37, 24-28,

ул. Комсомольская, 77-79, 79а, 72, 78, 82а,

ул. Чекистов, 24,

ул. Театральная, 34

ул. Леонова, 4 (д/с № 30), 8,

пр-кт Мира, 50-56, 56а, 64.

Областное предприятие «Водоканал» сегодня проводит плановые работы на сетях в Ленинградском и Московском районах, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. С 10.00 до 15.00 без холодной воды будут потребители на ул. 1812 года, 126 и ул. Летняя, 50-56.