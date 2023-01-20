В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 15-летнего Максима Денщикова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 18 января подросток ушел из дома по месту жительства и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 14-15 лет, спортивного телосложения, волосы русые (стрижка полубокс, коротко стрижены бока и затылок), глаза голубые, рост около 170 см, на левой ноге вниз от колена до середины голени имеется шрам в виде буквы V.

Был одет: куртка демисезонная черного цвета, с капюшоном, удлиненная, брюки спортивные с белыми вставками – лампасами, гольфы белого цвета, кроссовки черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Центральному району: 552-092, 552-098, 112 или 02.