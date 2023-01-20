За сутки в Калининградской области два автомобиля съехали в кювет

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в ДТП в Калининградской области в четверг, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 42-м километре автодороги Калининград - Полесск 51-летняя водитель «Мицубиси» не учла состояние дорожного покрытия, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии 38-летняя пассажирка получила телесные повреждения.

На автодороге Петрово - Кузнецкое Зеленоградского района в кювете оказалась «Лада», 57-летняя водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована.