Самбистка из Калининграда стала вице-чемпионкой первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нижегородской области прошли первые квалификационные национальные соревнования 2023 года для самбистов и самбисток не старше 23 лет. На базе знаменитой Международной академии самбо в Кстово выступили свыше четырехсот представителей 44 регионов РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В одной из наиболее массовых весовых категорий среди девушек боролась чемпионка России среди взрослых и вице-чемпионка мира 2022 года Елизавета Сыщикова. Воспитанница профильной региональной спортивной школы конкурировала с четвертью сотни сверстниц весом до 54 килограммов.

Подопечная Сергея Мкртчяна выиграла четыре поединка из пяти возможных. Не без сопротивления одолев представительниц Свердловской области, Краснодарского края и Нижегородской области, в финале калининградская спортсменка уступила Юлии Молчановой из Приволжского федерального округа болевым приемом на ногу.