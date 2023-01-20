В Краснознаменске пострадавшая в ДТП велосипедистка требует от «Почты России» 50 тысяч

В Краснознаменске велосипедистка просит взыскать с «Почты России» компенсацию морального вреда и ущерба от ДТП. ОБ этом сообщает пресс-служба районного суда.

В октябре прошлого года автомобиль почты сбил женщину на велосипеде. Виновником аварии был признан водитель служебной машины.

Женщина получила травмы и прошла лечение, ее велосипед восстановлению не подлежит.

Пострадавшая попросила суд взыскать с ответчика материальный ущерб и моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Судебное заседание по делу назначено на 24 января.