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НовостиОбщество20 января 2023 9:39

Ветеран Великой Отечественной войны Нина Демешева отметила 100-летний юбилей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Нина Демешева.

Нина Демешева.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны Нине Демешевой исполнилось 100 лет. Нина Петровна живет в Доме ветеранов на ул. Комсомольской.

В 1941 году она работала медсестрой на санитарном поезде. В 1945 году 22-летняя Нина участвовала в памятном концерте у стен рейхстага сразу после взятия Берлина. А день Победы встречала уже в Праге.

После войны Нина Демешева переехала жить в Калининградскую область. Работала в ансамбле песни и пляски, начальником клубов Балтийского флота и школы милиции. Выйдя на пенсию, возглавила клуб «Фронтовые подруги».

Среди наград ветерана есть орден «Отечественной войны» II степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, «Честь и мужество», медаль «За заслуги перед Калининградской областью» и другие.