Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 84 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 59 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 4,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4.