Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 84 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 59 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 4,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 4.