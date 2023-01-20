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НовостиОбщество20 января 2023 12:50

Инспекторы рыбоохраны за год изъяли у калининградских браконьеров 788 сетей

Предъявленный браконьерам ущерб составил почти 3 млн рублей
Виктор Сергеев

В 2022 году в Калининградской области инспекторы рыбоохраны изъяли у браконьеров 788 незаконных сетных орудий лова. Злоумышленники также лишились 201 транспортного средства и 3,7 тонны незаконно выловленной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Предъявленный браконьерам ущерб составил почти 3 млн рублей.

По переданным в следственные органы 42 материалам было возбуждено 34 уголовных дела в отношении 38 лиц. Сейчас уголовные дела находятся на разных процессуальных стадиях рассмотрения.