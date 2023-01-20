В Калининграде в 2023 году отремонтируют 6 километров тротуаров

В этом году в Калининграде планируется отремонтировать 6 километров тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«К сожалению, дорожных рабочих хочется видеть на гораздо большем числе объектов, но пока в бюджете на эти цели удалось выделить 107 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе мэрии.

На каких улицах отремонтируют тротуары:

ул. Ремонтная, Станочная (в районе спортплощадки);

пр. Мира (от Чапаева до Каштановой аллеи, нечетная сторона);

пр. Калинина (от Ленинского пр. до Октябрьской, нечетная сторона);

ул. Лужская (от Алданской до Челюскинской, четная сторона);

ул. Солдатская;

ул. Ленинградская (от Гоголя до Лермонтова, от Некрасова до Л. Толстого);

ул. Чапаева (от пр. Мира до Расковой (четная сторона), от Расковой до Огарева (нечетная сторона)

ул. Батальная (от Автомобильной до дома № 54г, четная сторона, с обустройством парковочного кармана);

ул. Профессора Севастьянова (от Соммера, 12, до дома № 33, нечетная сторона);

ул. Камская (от Киевской до Березовой, нечетная сторона);

ул. Свердлова (от Аксакова до Покрышкина, четная сторона, за исключением участка у домов № 28, 30);

ул. Молодежная (от Парковой аллеи до Лесной, четная сторона, вдоль ботсада по нечетной стороне, в т. ч. заезды);

ул. Дзержинского (от проезда Дзержинского до дома № 94, четная сторона, с обустройством парковочного кармана);

ул. Чайковского (от Зоологической до Леонова);

ул. Чувашская (вдоль домов № 1-5);

ул. Федора Воейкова (от дома № 9 до Панина, обе стороны).